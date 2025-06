POL-HRO: Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher in Mönchhagen bei Rostock

Rostock (ots) -



Am gestrigen Samstagabend erhielt die Polizei gegen 20:45 Uhr

Kenntnis von einer Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher im

Bereich einer Veranstaltung in Mönchhagen bei Rostock.

Vor Ort kamen mehrere Funkwagen der Polizei zum Einsatz.

Im Zusammenhang der Auseinandersetzungen ermittelt die

Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts mehrerer

Körperverletzungsdelikte. Auch der Verdacht eines Landfriedensbruchs

wird weiter geprüft.

Da der für die Veranstaltung geplante Sicherheitsdienst sich im

Vorfeld abgemeldet hatte und kein Ersatz kurzfristig organisiert

werden konnte, entschloss sich der Veranstalter das Dorffest um 21:30

Uhr zu beenden.



