POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der BAB 20

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Am 29.06.2025 gegen 11:50 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 zwischen

den Anschlussstellen Neubrandenburg-Nord und Neubrandenburg-Ost ein

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 65-jährige deutsche

Fahrzeugführer eines PKW Mercedes-Benz die BAB 20 in Fahrtrichtung

Stettin. Kurz hinter der Anschlussstelle Neubrandenburg-Nord verlor

der Fahrzeugführer aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein

Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung

hinauf und überschlug sich. Der Pkw kam in Anschluss auf der Fahrbahn

auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur

weiteren Behandlung ins Klinikum nach Neubrandenburg. Ein im Pkw

befindlicher Hund wurde ebenfalls leicht verletzt und durch die

Freiwillige Feuerwehr in die Tierklinik verbracht.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca.

20.000 Euro geschätzt. Die Richtungsfahrbahn Stettin musste für ca.

45 Minuten vollgesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr an der

Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Einsatz waren die Freiwilligen

Feuerwehren Staven, Neverin, Brunn, Roggenhagen mit insgesamt 33

Kameraden.



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell