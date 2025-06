POL-HRO: Polizei ermittelt nach Brandvorfall in Straßenbahn

Schwerin (ots) -



Am 29.06.2025 gegen 08:00 Uhr kam es in einer Straßenbahn in der

Wismarsche Straße zu einem Brandereignis. Ein 24-jähriger algerische

Tatverdächtige betrat die Straßenbahn mit einer Bierflasche, die eine

bislang unbekannter Flüssigkeit enthielt. Kurz darauf setzte sich der

Tatverdächtige selbst sowie ein Teil der Straßenbahn in Brand.



Durch den schnellen Einsatz eines Feuerlöschers durch die Polizei

konnte das Feuer an der Person sowie im Fahrzeuginneren gelöscht

werden. Der Mann wurde mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus nach

Lübeck gebracht und vorläufig festgenommen. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens an der Straßenbahn wird derzeit auf 3.000,00EUR

beziffert.



Nach aktuellen Erkenntnisstand geht die Polizei von schwerer

Brandstiftung aus.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Nils Tiede

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle PP Rostock



