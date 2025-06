POL-HRO: Zeugen nach Autobrand gesucht

Güstrow (ots) -



Am 29.06.2025 kam es in Güstrow, Grabenstraße zu einem Autobrand.

Gegen 01:40 Uhr erhielten die Einsatzkräfte der Polizei sowie der FFW

Güstrow den Auftrag in die Grabenstraße zu fahren, vor Ort soll es zu

einem PKW-Brand gekommen sein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte

fest, dass ein Mercedes Benz Vito in voller Ausdehnung brennt.

Aufgrund der starken Brandausdehnung wurden zwei weitere Fahrzeuge,

ein Audi A6 sowie ein VW Passat, beschädigt. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 92.500 EUR.



Nach gegenwärtigen Kenntnisstand geht die Polizei von Brandstiftung

aus.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder verdächtige

Beobachtungen gemacht haben sich an den Kriminaldauerdienst unter der

Telefonnummer 0381/4616-1616, die Onlinewache der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de, oder jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.





Nils Tiede

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle PP Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell