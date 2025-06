POL-NB: PKW überschlägt sich auf Waldweg bei Baabe - der Beifahrer wird verletzt

Baabe auf Rügen (ots) -



Am Samstagabend, dem 28.06.2025, gegen 18:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person im Wald bei Baabe mitgeteilt.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 18-jähriger deutsche Fahrer eines PKW VW einen Waldweg vom Friedhof Baabe kommend und beabsichtigte, nach links in den Göhrener Weg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang überfuhr der Fahrzeugführer mit dem linken Vorderrad eine Baumwurzel, so dass sich sein PKW überschlug und auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand kam.



Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer konnten sich allein aus dem Fahrzeug befreien. Der Beifahrer wurde durch den Unfall leichtverletzt und wurde zur Weiterbehandlung in das Krankenhaus nach Bergen gebracht. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.



Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell