POL-NB: Geschirrspüler setzt Ferienwohnung auf Usedom in Brand

Loddin auf Usedom (ots) -



Am Samstagabend, dem 28.06.2025, gegen 19:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Brand in einer Ferienwohnung in Loddin auf der Insel Usedom gemeldet.



Die bereits eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren waren mit insgesamt 14 Einsatzkräften aus Loddin und Ückeritz vor Ort und hatten den Brand beim Eintreffen der Kräfte des Polizeireviers Heringsdorf bereits gelöscht.



Nach ersten Erkenntnissen hatte in einer Ferienwohnung ein Geschirrspüler während des Betriebes Feuer gefangen. Die Feriengäste versuchten noch, den Brand zu bekämpfen, was aber nicht gelang. Sie konnten sich selbst in Sicherheit bringen und alarmierten umgehend die Feuerwehr.



Die Ferienwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Gäste konnten in einer anderen Ferienwohnung untergebracht werden.



Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand ausgegangen.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell