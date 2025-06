POL-HRO: Besatzung des Polizeihubschraubers unterstützte tatkräftig bei einer Vermisstensuche in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am Samstagabend des 28.06.2025 kam es in Schwerin-Krebsförden zu

einer umfangreichen Suchmaßnahme nach einer vermissten 31-jährigen

Frau.

Gegen 20:00 Uhr erhielt die Polizei am Samstagabend Kenntnis von

einer besorgten Frau, dass ihre Freundin sich in einem psychischen

Ausnahmezustand befindet.

Dabei entfernte sich diese im Schweriner Stadtteil Krebsförden in

Richtung einer großen Wiesen- und Buschfläche. Ebenso befanden sich

in dem Bereich Bahngleise.

Aufgrund der unklaren Gefährdungslage kamen mehrere Funkwagen des

Schweriner Polizeihauptrevieres zum Einsatz. Zeitgleich wurde über

die Bundespolizei die Sperrung des Bahnverkehrs veranlasst.

Um den weitläufigen und unübersichtlichen Bereich nach der Vermissten

besser absuchen zu können kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Nach umfangreichen Suchmaßnahmen konnte die Hubschrauberbesatzung die

31-Jährige gegen 20:50 Uhr feststellen. Aufgrund der Entfernung der

Einsatzkräfte am Boden zur Frau und der Gefährdungslage landete die

Besatzung den Hubschrauber und konnte die 31-Jährige gegen 21:00 Uhr

sichern.

Diese wurde im Anschluss von Einsatzkräften des Schweriner

Hauptreviers übernommen und von einer Rettungswagenbesatzung zur

weiteren medizinischen Betreuung ins Helios-Klinikum gefahren.

Gleichzeitig konnte die Bahnstrecke wieder freigegeben werden.

Der Einsatz war gegen 22:00 Uhr beendet.



