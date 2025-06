POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Parchim am 28. Juni 2025

Parchim (ots) -



Am heutigen Samstag begleitete die Polizei in Parchim zwei Versammlungen, die aus polizeilicher Sicht friedlich verliefen.

Die erste Versammlung startete am Bahnhof in Parchim und führte über den Neuen Markt bis hin zum Schuhmarkt, wo die Versammlung nach Redebeiträgen gegen 16:40 Uhr beendet wurde. An dieser Versammlung nahmen in der Spitze etwa 150 Personen teil.



Ebenfalls am Bahnhof in Parchim sammelten sich 26 Personen, die an der angemeldeten Gegendemonstration teilgenommen haben. Dieser Aufzug führte durch den Westring über die Ziegendorfer Chaussee, Ziegeleiweg zurück zum Startpunkt. Dort wurde die Versammlung um 15:20 Uhr beendet.



Aufgrund eines Verstoßes gegen das Vermummungsverbot wurden Strafanzeigen gegen Versammlungsteilnehmer des ersten Aufzuges gefertigt. Darüber hinaus wurde eine Strafanzeige gegen einen Mann der Gegenversammlung aufgenommen, da er ein T-Shirt mit einer verfassungsfeindlichen Parole trug.



Die Polizeiinspektion Ludwigslust begleitete das Versammlungsgeschehen mit eigenen sowie unterstützende Einsatzkräften der Bundespolizei. Im Bereich der Aufzugsstrecken kam es vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen.



Diese Pressemitteilung basiert auf dem Stand der Erkenntnisse von 17:30 Uhr.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell