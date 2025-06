POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf Grund eines medizinischen Notfalls

Neustrelitz (LK MSE) (ots) -



Am 28.06.2025 gegen 10:45 Uhr befuhr ein 75-jähriger Fahrzeugführer

eines Pkw VW Golf mit seiner 78-jährigen Beifahrerin die B96 in

Richtung Neustrelitz. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen

erlitt der Fahrzeugführer vor der Ortschaft Usadel einen plötzlichen

medizinischen Notfall. Aufgrund dessen kam der Fahrzeugführer mit

seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der

Schutzplanke. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig

und unverletzt verlassen. Der Fahrzeugführer wurde für weiterführende

Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen

Abschleppdienst geborgen werden.

Die B96 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und für die

Beräumung der Unfallstelle für circa zwei Stunden halbseitig

gesperrt. Es entstand ein Schaden ca. 6.500 EUR.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg





