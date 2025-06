POL-HRO: Brand von zwei Einfamilienhäuser in Metelsdorf (NWM)

Rostock (ots) -



Am 28.06.2025 kam es gegen 05:20 Uhr zu einem Brand in Metelsdorf

(NWM). Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich Am Gross Bütt

in einem Carport ein Brand, welcher in der Folge auf das

Einfamilienhaus übergriff. Ein Nachbar konnte die betroffenen drei

Hausbewohner informieren. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf ein

weiteres angrenzendendes Haus über. Beide Häuser wurden durch den

Brand zerstört. Da beide Häuser etwa baugleich sind, wird derzeit von

einem Gesamtschaden von 800.000 EUR ausgegangen.



Die Bewohner vom ersten betroffenem Haus (48, 47 und 12 Jahre)

erlitten einen Schock, wurden aber ambulant vor Ort behandelt. Die

Bewohner vom zweiten Haus befanden sich nicht im Gebäude konnten aber

später durch Angehörige verständigt werden.



Zur Brandbekämpfung wurden die Feuerwehren Wismar, Dorf Mecklenburg,

Bad Kleinen, Weidendorf, Barnkow und Groß Stieten mit insgesamt 76

Kameraden alarmiert. Weiterhin kamen der Rettungsdienst, Notarzt

sowie Polizeibeamte des Autobahnreviers Metelsdorf, des

Polizeihauptreviers Wismar und der Kriminaldauerdienst zum Einsatz.



Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung

herausgegeben, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Weiterhin

wurde zur Gewährleistung der Löscharbeiten die Straße für den

Durchgangsverkehr gesperrt. Notfallseelsorger kümmerten sich um die

betroffenen Familien. Die Kriminalpolizei hat den Brandort

beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



