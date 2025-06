POL-NB: Sprengung eines Mülleimers vor dem Haupteingang des PR Wolgast

Wolgast (LK VG) (ots) -



Um 03:12 Uhr war vom Wachraum des PR Wolgast aus ein sehr lauter Knall zu vernehmen. Bei der Prüfung der Gebäudeaußenseite konnte festgestellt werden, dass der Mülleimer (ca. drei Meter vom Gebäude entfernt) vor dem Haupteingang augenscheinlich mittels Knallkörper (Böller) beschädigt wurde. Am Gebäude entstanden keine Schäden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst wurde zur Spurensicherung eingesetzt.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können dem Polizeirevier Wolgast unter 03836252224, jeder anderen Polizeidienststelle oder unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.



