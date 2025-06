POL-HRO: Tatverdächtige auf frischer Tat nach Sachbeschädigungen durch Graffiti gestellt

Rostock (ots) -



In den Abendstunden des 27.06.2025 gegen 19 Uhr konnten durch

Einsatzkräfte des PHR Rostock Reutershagen im Zusammenwirken mit

Polizeibeamten der Bundespolizei und des KK Rostock zwei deutsche

Tatverdächtige nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti gestellt

werden. Beide Tatdächtige sind 15 Jahre alt.



Zuvor beobachtete eine Hinweisgeberin eine mehrköpfige

Personengruppe, die augenscheinlich in der Unterführung der Schwaaner

Landstraße ein Graffiti anbringen soll. Beim Erblicken der

eingesetzten Funkstreifenwagen entfernte sich die Personengruppe

fluchtartig in unterschiedliche Richtungen. Durch die sofort

eingesetzten Polizeibeamten konnten diverse Personen im Zuge der

Nahbereichsfahndung festgestellt werden. Bei zwei Personen konnten

frische Farbanhaftungen und Utensilien zum Sprayen fest- und

sichergestellt werden.



Im weiteren Verlauf der Nacht gegen 03:00 Uhr kam es in Rostock zu

einer weiteren Sachbeschädigung durch Graffiti in der

Buchbinderstraße. Auch hier wurde die Polizei durch einen Anwohner

informiert. Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnte ein 16-jähriger

deutscher Tatverdächtiger vor Ort festgestellt werden.



In beiden Sachverhalten wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung

aufgenommen.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die jeweiligen

Tatverdächtigen an die Erziehungsberechtigten übergeben.



Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei den

Hinweisgebern, die durch ihr sofortiges und besonnenes Handeln zu dem

genannten Fahndungserfolg beigetragen haben.



Mirco Kurzhals

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell