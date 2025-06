POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und hohem Sachschaden in Rostock

Rostock (ots) -



Am 27.06.2025 ereignete sich gegen 17:20 Uhr in Rostock Lütten Klein

ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein PKW Chevrolet befuhr die

Warnowallee und wollte in die St.-Petersburger- Straße in Richtung

Evershagen abbiegen. Aufgrund plötzlich auftretender gesundheitlicher

Probleme überfuhr er eine Verkehrsinsel und fuhr in den Gegenverkehr.

Hier stieß er mit einem Mercedes frontal zusammen, welcher rückwärts

gegen einen Honda geschoben wurde. Der 61-jährige Fahrer des

Chevrolet wurde schwerverletzt in ein Rostocker Klinikum

eingeliefert. Weiterhin wurde der 77-jährige Fahrer des Mercedes

leichtverletzt und konnte ambulant behandelt werden. Aufgrund

auslaufender Betriebsstoffe und zur Beräumung der Fahrbahn kam es im

Bereich der Kreuzung Warnowallee/St.-Petersburger-Str. zu starken

Verkehrseinschränkungen. Der Sachschaden wird auf 80.000 EUR

geschätzt.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



