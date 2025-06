POL-ANK: Trunkenheitsfahrt in Eggesin

Eggesin (ots) -



Am 26.06.2025 wurde über den Notruf der Polizei eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt im Karpiner Damm in Eggesin bekannt.

Gegen 22:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein 51-jähriger Deutscher betrunken mit seinem Transporter der Marke VW durch Eggesin fahren soll.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen habe der 51-Jährige in einem Garagenkomplex Alkohol konsumiert. Anschließend sei er von dort aus zu einer nahegelegenen Tankstelle und zurück gefahren.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.



Den 51-Jährigen erwarten nun ein Verfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Kimberly Schätzchen

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell