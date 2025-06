POL-ANK: Doppelt kassiert - Diebin erbeutet Wechselgeld in Wolgaster Friseursalons

Wolgast (ots) -



Am gestrigen Donnerstag erlangte die Polizei Kenntnis von Diebstählen in zwei Wolgaster Friseurfilialen.



Gegen 15 Uhr am Donnerstagnachmittag betrat eine bisher unbekannte weibliche Tatverdächtige einen Friseursalon und gab an, ein Haarpflegeprodukt kaufen zu wollen. Die 68-jährige deutsche Salonmitarbeiterin holte das Produkt aus dem Regal und nannte den Preis.



Die vermeintliche Kundin überreichte daraufhin einen Geldschein von größerem Wert. Als die Mitarbeiterin das Wechselgeld aus der Kasse nahm, versuchte die Tatverdächtige über den Preis zu verhandeln und fragte auch nach anderen Artikeln. Im Laufe des Gesprächs hatte die Mitarbeiterin das Wechselgeld bereits auf den Tresen gelegt und auch den Geldschein erhalten.



Auf weitere Versuche der Tatverdächtigen, den Preis zu verhandeln, ging die Salonmitarbeiterin nicht ein und gab den anfangs erhaltenen Geldschein zurück. Daraufhin verließ die Tatverdächtige den Salon und die Friseurmitarbeiterin legte das Wechselgeld vom Tresen zurück in die Kasse. Bei der Kassenzählung im Nachhinein stellte sich heraus, dass ein Teil des Wechselgeldes fehlte.



Ein ganz ähnlicher Vorfall ereignete sich kurz zuvor in einem weiteren Friseursalon in Wolgast. Der entstandene Gesamtschaden aus beiden Diebstählen beläuft sich auf 190 Euro.



