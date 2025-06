Vermisstenfahndung nach 15-jährigem Mädchen aus Bad Doberan

Details anzeigen Foto der Vermissten Foto der Vermissten

Die Polizei sucht derzeit nach der 15-jährigen Liza Kossow aus Bad Doberan. Die Vermisste wurde zuletzt am 20.06.2025 gegen 14:30 Uhr auf dem Gelände ihrer Wohngruppe im Bollhäger Weg in Bad Doberan gesehen. Laut vorliegenden Erkenntnissen sei die Gesuchte am heutigen Tag in der Nähe des Bahnhofes in Güstrow gesehen worden.

Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang jedoch nicht zum Auffinden der vermissten Person.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- 155cm groß - normale Statur - dunkelbraune bis schwarze Haarfärbung

Zur getragenen Bekleidung oder mitgeführten Gegenständen liegen derzeit keine Angaben vor. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die vermisste Person gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Doberan (Tel. 038209-56224) zu melden.