POL-HRO: Unbekannte entwenden Ukraine-Flagge vor dem Wismarer Rathaus - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Freitag, 27. Juni 2025, die vor dem Wismarer Rathaus angebrachte Ukraine-Flagge entwendet. Der Diebstahl wurde am heutigen Morgen bemerkt und umgehend der Polizei gemeldet.



Offenbar haben die unbekannten Täter die vor dem Rathaus angebrachte Flagge kurz nach Mittagnacht entwendet. Der entstandene Schaden wird auf circa 100 Euro beziffert.



Die eingesetzten Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03841 203-0 bei der Polizei in Wismar oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



