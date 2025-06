POL-HST: Familienhund wird überfahren, Fahrzeug entfernt sich vom Unfallort

Stralsund (ots) -



Die Polizei wurde am gestrigen Donnerstag, dem 26. Juni 2025, um 20:20 Uhr nach Jakobsdorf gerufen.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Pkw Volkswagen die Hauptstraße aus Richtung Jakobsdorf kommend in Richtung Nienhagen.



Offenbar kam es plötzlich zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und einem fünf Monate alten Hund der Rasse Boxer. Das Tier verstarb an der Unfallstelle. Das Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, dabei verlor er augenscheinlich ein Kennzeichen.



Der 45-jährige deutsche Hundehalter hörte den Knall vor seinem Grundstück und wollte offenbar dem Fahrzeug nachlaufen. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.



