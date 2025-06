Minister Pegel und Blank übergeben Förderbescheide für Innovationszentren

Digitalisierungsminister Christian Pegel und Wirtschaftsminister Dr. Wolfgang Blank überreichen am Montag in Greifswald Zuwendungsbescheide aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für die weitere Unterstützung der Digitalen Innovationszentren (DIZ) in Mecklenburg-Vorpommern sowie für zwei Co-Working-Projekte im ländlichen Raum. Vertreterinnen und Vertreter der DIZ sowie der Co-Working-Projekte nehmen die Bescheide jeweils entgegen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 30. Juni 2025, 10.30 Uhr

Ort: DIZ Greifswald, Salinenstr. 26,

17489 Greifswald

Die Landesregierung hat 2018 mit der digitalen Agenda mit dem Projekt Digitaler Innovationsraum Mecklenburg-Vorpommern die Einrichtung von sechs regionalen digitalen Innovationszentren vorrangig an den Hochschulstandorten in M-V beschlossen. In den Zentren in Wismar, Rostock, Greifswald, Stralsund, Neubrandenburg sowie der Landeshauptstadt Schwerin erhalten

regionale Unternehmen sowie Gründerinnen und Gründer das nötige Know-how, um eigene Prozesse und Produkte digital

weiterzuentwickeln. Darüber hinaus unterstützt das Projekt die Entwicklung der regionalen Digitalisierung durch Vernetzungsangebote und die Begleitung von Digitalisierungsprojekten.