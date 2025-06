POL-ANK: Nachmeldung - Brand eines Einfamilienhauses im 17321 Ramin

Ramin / Pasewalk (ots) -



Wie bereits berichtet wurde der Einsatzleitstelle der Polizei am 26.06.2025 gegen 20:15 Uhr der Brand eines Einfamilienhauses in der Ortschaft Ramin bekannt.



Aufgrund neuer Ermittlungsergebnisse wird von einem Blitzschlag als Brandursache ausgegangen. Hinweise auf eine Straftat existieren zum jetzigen Zeitpunkt nicht.



