POL-HRO: Nach Auffinden eines 44-jährigen Toten in Rerik - Polizei bittet Bevölkerung um Unterstützung

Rerik/Landkreis Rostock (ots) -



Am Montagmorgen, den 23.06.2025, wurde in einer Ferienunterkunft in Rerik ein 44-jähriger, aus Estland stammender Mann durch Mitbewohner tot aufgefunden. Die Todesumstände sind indes weiterhin unklar.



Gegenwärtig ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Rostock und schließt sowohl ein Tötungsdelikt als auch ein Unfallgeschehen nicht aus.



Diesbezüglich bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung. Wem ist am Sonntagabend ein Mann, bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover, im Stadtbereich Rerik oder Umgebung aufgefallen, der eventuell stark alkoholisiert bzw. aggressiv erschien oder gar in einer körperlichen Auseinandersetzung involviert war? Weiterhin ist die Polizei auf der Suche nach einem roten Badelatschen (siehe Foto). Wer kann Angaben zu diesem Schuh geben?



Angesprochene Personen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Rufnummer 0381-4916 1616, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu wenden.



Diese Pressemitteilung entstand in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock, der weiterhin der Pressevorbehalt obliegt.



