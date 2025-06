POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Parchim - Verkehrseinschränkungen möglich

Parchim (ots) -



Aufgrund angemeldeter Versammlungen muss in Parchim am morgigen Samstag, 28.06.2025, mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.



Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich ab dem späten Mittag bis in die frühen Abendstunden im gesamten Stadtgebiet auf temporäre Verkehrseinschränkungen einzustellen. Auch leichte Verzögerungen im Busverkehr sind aufgrund dessen möglich.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell