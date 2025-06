POL-HRO: Vermisstenfahndung nach 85-jährigem Mann aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Polizei sucht derzeit nach einem 85-jährigen Mann aus Schwerin. Die Person wurde zuletzt am gestrigen Tage, den 25.06.2025, um 06:55 Uhr am Schweriner Hauptbahnhof gesehen. Um diese Zeit ist der Mann in die Regionalbahn 1 gestiegen und mit dieser in Richtung Hamburg abgefahren. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 85-Jährige wollte sich mit seinem Sohn in Kiel treffen, um die "Kieler Woche" zu besuchen. Ob der Vermisste in Hamburg angekommen und dort den Anschlusszug nach Kiel erreicht hat oder die Bahn frühzeitig verlassen hat, ist derzeit nicht bekannt. Der Austausch mit der Bundespolizei findet aktuell statt. Es ist nicht auszuschließen, dass für den Vermissten eine Gefährdung besteht.



Foto der vermissten Person: https://fcld.ly/vermisster85-jaehriger



Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der vermissten Person.



Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:



- Aussehen siehe Foto

- demenzkrank

- möglicherweise verwirrter Eindruck

- taub

- Brillenträger

- Wohnsitz in Schwerin



Zur Bekleidung ist folgendes bekannt:



- helle Halbschuhe

- hellblaue Jeans

- schwarze Lederjacke

- weißes Hemd

- trägt eine schwarze Herrenhandtasche bei sich



Die Polizei bittet mit dem angefügten Foto um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer die vermisste Person gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin (Tel. 0385/5180-2224) zu melden.



Die regionalen Medien werden ebenfalls um Unterstützung gebeten.



