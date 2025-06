POL-HRO: Hochwertiger PKW in Grabow gestohlen

Grabow (ots) -



In der Zeit von Dienstag zu Donnerstag sollen unbekannte Täter in Grabow einen PKW BMW X7 von einem öffentlichen Parkplatz gestohlen haben. Den Angaben des 45-jährigen Mieters zufolge habe er das Fahrzeug am 24.06. um 02:30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz an der Rosestraße / Schlossbahn / Große Straße abgestellt. Erst am 26.06. gegen 14:00 Uhr sei ihm der Diebstahl des schwarzen BMW X7 (Erstzulassung April 2025) aufgefallen, das mit schwarzen Felgen und weiteren schwarzen Applikationen ausgestattet sein soll. Bei dem PKW handelt es sich um ein hochwertiges Mietfahrzeug im Wert von etwa 130.000 Euro. Die Polizei leitete die Fahndung nach dem PKW ein und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell