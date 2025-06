POL-HST: Rügenrundtour: Verkehrseinschränkungen auf der Insel Rügen am 28. Juni 2025

Insel Rügen (ots) -



Auf Grund einer Radsportveranstaltung, kommt es am Samstag, dem 28. Juni 2025 zu Verkehrsbehinderungen auf der Insel Rügen zwischen 06:30 und 16 Uhr.



Start- und Zielort ist das Ostseebad Sellin.



Im Rahmen der Rügenrundtour starten die Radfahrer in größeren Gruppen und mit einem zeitlichen Abstand zu einer Rundtour auf zwei Strecken (knapp 90 Kilometer und knapp 245 Kilometer) auf den Straßen der Insel Rügen.



Im Rahmen der Veranstaltung ist von zeitweisen Verkehrseinschränkungen auszugehen. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer um Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme.



