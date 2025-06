POL-NB: PKW-Fahrer kommt auf Grund unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab

Grimmen (ots) -



Am 26.06.2025 gegen 19:25 Uhr befuhr der 53-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Seat Leon die BAB 20 aus Richtung Lübeck kommend in Richtung Stettin. Auf Höhe des Parkplatzes Trebeltal kam es zum plötzlich auftretenden Starkregen. Dieser führt zu starken Pfützen Bildung auf der rechten Fahrspur. Auf Grund dessen entschloss sich der Fahrzeugführer die linke Fahrspur zu nutzen. Hierbei unterschätzte er die nässen auf der Fahrbahn und verlor auf Grund von den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr 75 Meter auf der Bankette entlang. Anschließend lenkte er sein Fahrzeug wieder nach links auf die Fahrbahn und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Dabei zog sich der Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu, welch vor Ort ambulant behandelt wurden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 18.000,-EUR.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



