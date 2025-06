POL-HRO: Protestaktion bei Fleischverarbeitungswerk in Lüttow-Valluhn

Lüttow-Valluhn (ots) -



Umweltaktivisten haben am Donnerstag eine unangemeldete aber friedliche Protestaktion an einem Fleischverarbeitungswerk im Gewerbegebiet Lüttow-Valluhn durchgeführt. Zum einen versperrten 12 Aktivisten ab etwa 07:30 Uhr eine LKW-Zufahrt zum Betriebsgelände und spannten dabei Banner über die Zufahrt. Zum anderen begaben sich 18 Aktivisten über eine Rettungsleiter auf das Flachdach einer Produktionshalle, von dem sie ebenfalls Banner an die Gebäudeseiten aufgehängt haben. Zudem seilte sich ein Teil dieser Aktivisten vom Dach ab. Außerdem wurde durch Aktivisten die Rettungsleiter an der Fassade blockiert, indem sie sich anketteten. Die alarmierten Polizeibeamten forderten die Aktivisten auf, die Protestaktionen zu beenden und das Firmengrundstück zu verlassen. Da nicht alle Aktivisten das Dach über die Rettungsleiter verlassen haben, wurden sie von Spezialkräften des Höheninterventionsteams über eine Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr vom Dach geführt. Die letzte Aktivistin hatte gegen 13:30 Uhr das Dach verlassen.



Von allen Aktivisten wurden die Identitäten festgestellt und Lichtbilder gefertigt. Sie erhalten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch aufgenommen. Außerdem wird derzeit geprüft, ob Schäden durch die Protestaktion entstanden sind. In wieweit die Protestaktion Auswirkungen auf den betrieblichen Ablauf im Fleischverarbeitungswerk hatte, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.



