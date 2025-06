POL-NB: Bus kollidiert in Kurve mit Tanklaster

Möllenhagen (LK MSE) (ots) -



Am heutigen Donnerstagmorgen kam es auf einer Kreisstraße bei Wendorf (Möllenhagen) gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Tankwagen.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen durchfuhr der 33-jährige aus Syrien stammende Fahrzeugführer des Busses aus Richtung Bocksee kommend eine enge Linkskurve nicht weit genug rechts und stieß infolgedessen mit einem entgegenkommenden LKW-Tanklaster seitlich zusammen.



Der 27 Jahre alte deutsche Fahrer des Tankfahrzeugs versuchte in Richtung des rechten Fahrbahnrandes auszuweichen. Daraufhin stieß er mit dem vorderen rechten Reifen gegen einen Bordstein, wodurch die Spurstange gestaucht und der Tanklaster fahruntüchtig wurde.

Alle Unfallbeteiligten blieben dabei unverletzt. Im Bus befanden sich außerdem sechs Schüler, die ebenfalls nicht verletzt wurden und mittels Ersatzbus weiterbefördert werden konnten.



Der mit Diesel und Heizöl voll beladene Tanklaster war drei Stunden lang nicht fahrbereit und musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Währenddessen wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden hat eine Gesamthöhe von ca. 5.000 Euro.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Anklam

Franziska Höhne

Telefon: 03971 251 3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell