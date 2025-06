POL-HRO: Fahrzeugführer fährt 89-jährige Fußgängerin an und flüchtet vom Unfallort - Bützower Polizei sucht Unfallverursacher

Bützow/Landkreis Rostock (ots) -



Am heutigen Morgen kam es gegen 09:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Bützow, bei dem eine 89-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wollte die 89-Jährige die Fahrbahn in der Straße "Vor dem Rühner Tor" überqueren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem roten Polo vom öffentlichen Parkplatz "Vor dem Rühner Tor" und bog nach links in Fahrtrichtung Wismarsche Straße ab. Dabei übersah der Fahrzeugführer offenbar die Fußgängerin und fuhr diese an.



Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort und ließ die Frau verletzt liegen. Die 89-Jährige wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen in die Uniklinik nach Rostock verbracht. Der Fahrzeugführer ist weiterhin flüchtig. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen roten VW Polo, vermutlich mit einem Kennzeichen des Landkreises Rostock.



Hinweise zum möglichen Unfallfahrzeug oder Unfallverursacher nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



