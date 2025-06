POL-NB: Feuer im Hotel in Stralsund

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am Mittwochnachmittag, dem 25.06.2025, gegen 15:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einem Hotel in der Johannischorstraße in der Stralsunder Altstadt informiert.



Beim Eintreffen der Polizeikräfte war die Feuerwehr schon vor Ort und hatte die Löscharbeiten aufgenommen, so konnte der Brand schnell gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnisse war das Feuer im Kellerbereich eines Nebengebäudes des Hotels ausgebrochen. Der 56-jährige deutsche Hausmeister hatte vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und verletzte sich dabei leicht. Er musste zur Behandlung ins Stralsunder Krankenhaus eingeliefert werden. Weitere Mitarbeiter oder Gäste des Hauses kamen durch den Brand nicht zu Schaden.



Zum Einsatz kamen Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund, der Rettungsdienst sowie zwei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeihauptreviers Stralsund.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Der betroffene Gebäudeteil des Hotels ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.



Während der Löscharbeiten musste die Seestraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden.



Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Brandursachenermittler eingesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.



