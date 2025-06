POL-NB: Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall ohne Stoßstange und mit plattem Reifen

Wolgast (ots) -



Am Mittwochabend, dem 25.06.2025, gegen 19:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung der B 109 und der B 111 - Kreuzung "Moeckowberg" - gemeldet. Dabei wurde ein Motorradfahrer verletzt und ein beteiligter PKW geflüchtet.



Ein Zeuge konnte hilfreiche Informationen geben, so dass die eingesetzten Polizeibeamten den PKW stoppen und dessen Fahrer kontrollieren konnten.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 25-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW Golf die B109 aus Richtung Karlsburg in Richtung Greifswald. Nach Angaben der Zeugen fuhr der Golf ohne Beachtung des Rotlichts der Ampel geradeaus über die Kreuzung. Ein von links aus Richtung Gützkow kommender 34-jähriger deutscher Fahrer einer neuwertigen Harley-Davidson fuhr zum gleichen Zeitpunkt in Richtung Wolgast auf der B 111 über die Kreuzung. Seine Ampel zeigte grün. Beide Fahrzeuge kollidierten, der Motorradfahrer stürzte dabei und verletzte sich leicht.



Obwohl der PKW die hintere Stoßstange und aus einem Reifen Luft verlor, setzte der VW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Greifswald fort. Ein Zeuge fuhr dem Flüchtenden nach und konnte den Standort der Polizei melden, so war es den Kräften des Polizeihauptreviers Greifswald schnell möglich, den VW Golf zu stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde klar, dass der Unfallfahrer stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille.



Der Motorradfahrer wurde zur weitere Behandlung ins Krankenhaus Wolgast verbracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 33.000 Euro geschätzt.



Der PKW-Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt, er wird sich gleich wegen mehrerer Delikte verantworten müssen. Die Kriminalpolizei Wolgast hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.



