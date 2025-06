POL-ANK: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen bei Kemnitz

Kemnitz (ots) -



Am heutigen Mittwoch kam es kurz vor 10 Uhr morgens zu einem Verkehrsunfall auf der L262 zwischen Brünzow und Kemnitz.



Eine 46-jährige deutsche PKW-Fahrerin befuhr die Gemeindestraße aus Richtung Stilow kommend. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen missachtete die Fahrzeugführerin die Vorfahrt beim Linksabbiegen auf die L262. Infolgedessen stieß sie mit einem von links aus Richtung Greifswald kommenden Motorradfahrer zusammen.



Der 40-jährige deutsche Motorradfahrer wurde bei diesem Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt, die PKW-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.



Die L262 war bis zum Abschluss des Einsatzes der DEKRA sowie für die Bergung der Fahrzeuge zwischenzeitlich für mehrere Stunden gesperrt.



