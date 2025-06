POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 10 weiteren Tatverdächtigen nach Angriff auf Taxi - Wer kennt die abgebildeten Personen?

Rostock (ots) -



Bereits Anfang Mai diesen Jahres hatte die Polizeiinspektion Rostock im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Hintergrund war ein gewalttätiger Übergriff auf ein Taxi und dessen Insassen (siehe Pressemitteilung vom 05.05.2025: https://t1p.de/tfgpz).



Damals wurden Bilder von 13 Tatverdächtigen veröffentlicht. Inzwischen konnten vier der abgebildeten Personen identifiziert und deren Bilder gelöscht werden.



Nun bittet die Polizei Rostock erneut um Unterstützung aus der Bevölkerung. Es sollen die Identitäten von zehn weiteren, bislang unbekannten Tatverdächtigen geklärt werden. Diese waren nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls an dem Angriff beteiligt, der sich am 22. Februar 2025 im Vorfeld des Fußballspiels zwischen dem F.C. Hansa Rostock und der SG Dynamo Dresden ereignete.



Im Zuge der intensiven Ermittlungen konnte durch die Kriminalpolizei Rostock Videomaterial ausgewertet werden, wobei, unter anderem, Bilder von 10 weiteren bislang unbekannten Tatverdächtigen gesichert werden konnten. Auf Beschluss des Amtsgerichts Rostock wird mit diesen Bildern nach den unbekannten Tatverdächtigen gefahndet.



Die Fotos der Tatverdächtigen sind unter folgendem Link einsehbar: https://t1p.de/580zy



Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise:



Wer kennt die auf den Bildern abgebildeten Personen oder kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen?



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.



Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



