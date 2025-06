POL-NB: Räder von Mercedes gestohlen - Zeugen gesucht

Cantnitz (ots) -



Am Dienstag, den 24. Juni 2025, wurde der Polizei gegen 08:40 Uhr der Diebstahl von vier Rädern eines Mercedes-Pkw in Cantnitz (Feldberger Seenlandschaft) gemeldet.



Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte eine 58-jährige deutsche Fahrzeughalterin ihren Mercedes am Vorabend, dem 23. Juni 2025 gegen 21:30 Uhr, auf einer Freifläche am Ortseingang von Cantnitz (aus Richtung Stolpe kommend) abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 06:15 Uhr wurde festgestellt, dass alle vier Räder gestohlen worden waren. Das Fahrzeug wurde aufgebockt zurückgelassen.



Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls. Es wird von einem Gesamtschaden zwischen 3.000 und 4.000 Euro ausgegangen.



Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 2580 zu melden. Hinweise können auch über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gegeben werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell