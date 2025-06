POL-NB: Einbrecher stehlen in benachbarten Betrieben

Breesen (ots) -



In Breesen sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in zwei Betriebe im Bereich Dorfstraße/Wolkower Weg eingebrochen. Sowohl im ersten Agrarbetrieb als auch beim Nachbarn sind die Diebe relativ aufwendig vorgegangen. Sie haben beide Grundstücke genutzt, um Zugang zu bekommen und um schließlich Agrar-Chemikalien und elektronische Geräte wie eine Motorsense zu stehlen.



Der Gesamtschaden wird aktuell auf 42.000 Euro geschätzt.



Die Kripo Malchin ermittelt in beiden Fällen.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen und fragt gleichzeitig nach Hinweisen zu den Tätern und dem Diebesgut. Wer im mutmaßlichen Tatzeitraum zwischen Montagabend, etwa 18:00 Uhr, und Dienstagmorgen, etwa 06:30 Uhr, auffällige Fahrzeuge oder Personen im genannten Bereich festgestellt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise hat, wendet sich bitte an die Polizei Malchin unter 03994 / 2310 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



