POL-ANK: Ermittler ertappen Diebe auf frischer Tat

Zemmin (ots) -



In der Vergangenheit wurden Agrarbetriebe immer wieder zum Ziel von Diebstahlshandlungen. Besonders begehrt bei den Tätern: Pflanzenschutzmittel und landwirtschaftliche Technik. Die Stehlschäden liegen dabei nicht selten im sechsstelligen Bereich.



Auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald kam es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu solchen Diebstahlshandlungen. So wurden beispielsweise im März dieses Jahres Pflanzenschutzmittel im Wert von 50.000 Euro in Ducherow entwendet. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5986410



Nun konnte die Kriminalpolizeiinspektion Anklam, nach umfangreichen Ermittlungen mit erheblichem Kräfteansatz, einen Erfolg im Kampf gegen die Kriminellen erzielen. Den Ermittlern ist es gelungen eine Tätergruppe bei ihrer Einreise in die Bundesrepublik festzustellen und im Anschluss zu lokalisieren.



Über einen Zeitraum von fast zwei Wochen konnten sie die drei Täter unter Beobachtung und Kontrolle halten. Die Ermittler warteten geduldig auf den richtigen Moment, um die Täter bei ihrer nächsten Tat stellen zu können.



In der Nacht vom 22. Juni auf den 23. Juni war es dann so weit. Die drei männlichen polnischen Tatverdächtigen im Alter von 36, 44 und 63 Jahren brachen in einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Tutow ein und entwendeten landwirtschaftliches Gerät im Wert von 12.000 Euro. Hierbei wurden sie von den Ermittlern beobachtet und konnten im Anschluss auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen werden.



Bereits am Folgetag, dem 24. Juni wurden die drei Tatverdächtigen, auf Antrag der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund, dem Haftrichter am Amtsgericht Stralsund vorgeführt.



Dieser erließ gegen die drei Männer Haftbefehl.



