POL-HRO: Brand eines Autotransporters auf der BAB 20

Neukloster (ots) -



Am 24.06.2025 lief gegen 20:20 Uhr über den Polizeinotruf die Meldung

über ein brennendes Fahrzeug auf.



Ein niederländischer LKW befuhr die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck.

Dieser war mit einem Kleintransporter und einem Wohnmobil beladen.

Zwischen den Anschlussstellen Neukloster und Zurow fing das Wohnmobil

Feuer, wobei der Brand in der Folge auf den Kleintransporter

übergriff. Der Fahrer des LKW konnte auf den Standstreifen fahren und

die vier niederländischen Insassen (67, 63, 30, 69) das Fahrzeug

verlassen. Zur Brandbekämpfung wurden die freiwilligen Feuerwehren

Neukloster, Warin, Glasin, Zurow, Krassow und Madsow alarmiert und

die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck voll gesperrt. Da eine im

Wohnmobil befindliche Gasflasche detonierte und sich noch zwei

weitere im Fahrzeug befanden wurde daraufhin die Fahrtrichtung

Rostock ebenfalls vollgesperrt und der Verkehr von der

Anschlussstelle Zurow abgeleitet. In der Gegenrichtung wurde die BAB

ab Neukloster gesperrt. Die Fahrbahn Richtung Rostock wurde nach

Bergung der Gasflaschen gegen 21:55 Uhr wieder freigegeben. Die

Schadenshöhe beträgt 70.000 EUR an den Fahrzeugen, welche komplett

ausbrannten und 10.000 EUR an der Fahrbahn. Da eine 69jährige

Mitfahrerin vom LKW einen Schock erlitt wurde ein RTW zur Behandlung

herangezogen. Anschließend konnte diese die Reise fortsetzen. Vor Ort

waren insgesamt fünf Streifenwagen sowie der Kriminaldauerdienst in

den Einsatz integriert. Nach Begutachtung der Fahrzeuge ist nach

derzeitigem Stand von einem technischen Defekt auszugehen. Die

Fahrbahn Richtung Lübeck bleibt weiterhin aufgrund Bergung und

Reinigungsarbeiten zwischen Neukloster und Zurow bis voraussichtlich

08:00 Uhr gesperrt.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



