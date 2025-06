POL-HRO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in Rostock - Biestow

Rostock (ots) -



Am Sonnabend, dem 21.06.2025, kam es gegen 15:00 Uhr im Bereich der Straße Neue Reihe in Rostock zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem eine 65-jährige Frau schwer verletzt wurde.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die Frau die Straße Neue Reihe aus Richtung Biestower Damm, als sie im Bereich einer Linkskurve in Fahrtrichtung Neuer Friedhof abbiegen wollte. Dort kam ihr ein männlicher Radfahrer entgegen, der aus Richtung Neuer Friedhof kam. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer.



Die 65-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen, darunter mehrere Knochenbrüche, zu. Obwohl sie dem anderen Unfallbeteiligten gegenüber äußerte, dass es ihr nicht gut gehe, soll sich der unbekannte Mann anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.



Eine herannahende Pkw-Fahrerin bemerkte die gestürzte Radfahrerin und verständigte den Rettungsdienst. Die verletzte Frau wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.



Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben:



männlich



ca. 30 Jahre alt



etwa 170 cm groß



schwarze, dicke, gewellte Haare, ohrlang



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um die Mitthilfe aus der Bevölkerung:



Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zur Identität des flüchtigen Radfahrers geben? Insbesondere wird der beteiligte Radfahrer gebeten, sich selbstständig bei der Polizei zu melden.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle entgegen oder die Onlinewache entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell