POL-ANK: Ergänzungsmeldung - Unbekannte Tatverdächtige stehlen wertvolles Bullensperma

Ergänzungsmeldung - Unbekannte Tatverdächtige stehlen wertvolles Bullensperma



Am 19.06.2025 wurde der Polizei der Diebstahl von Bullensperma aus dem Rinderstall eines Milchzuchtviehbetriebs in Löcknitz-Penkun bekannt.

Die Erstmeldung kann unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/6058806 eingesehen werden.



Nun wurde nach umfangreichen Überprüfungen der Lagerbestände durch den Milchviehzuchtbetrieb bekannt, dass doch kein Bullensperma entwendet wurde.



Die Polizei ermittelt dennoch weiterhin wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.



