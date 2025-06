POL-NB: Streit um Parkplatz eskaliert

Neubrandenburg (ots) -



Gestern Abend gegen 22:25 Uhr ist ein mutmaßlicher Streit um einen Parkplatz in der Kurzen Straße in Neubrandenburg eskaliert. Ein 43-jähriger Russe wurde durch zwei andere Männer attackiert und leicht verletzt. Drei weitere Russen gingen dazwischen und beendeten so die Schlägerei.



Die bisher unbekannten Männer sollen mutmaßlich Afghanen gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Sie flohen in Richtung der Rasgrader Straße. Eine Fahndung im Nahbereich führte nicht zum Auffinden der Täter.



Die Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzungen gegen die beiden bislang Unbekannten.



Die Polizei fragt nun nach sachdienlichen Hinweisen aus der Bevölkerung: Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat oder allgemeine Angaben zu den beiden Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



