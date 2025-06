POL-HST: Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am Dienstag, dem 24. Juni 2025, wurde die Polizei gegen 01:30 Uhr in die Prohner Straße in Stralsund gerufen. Anlass war eine Beschwerde über Lärm.



Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf einen 26-jährigen deutschen Mann. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv. Nach bisherigen Erkenntnissen griff er augenscheinlich nach einem Messer mit einer Gesamtlänge von 32 cm (Klingenlänge: 20 cm) und bedrohte damit die Einsatzkräfte.



Die Beamten forderten den Mann mehrfach auf, das Messer abzulegen. Dieser Aufforderung kam er schließlich nach. Im weiteren Verlauf verhielt sich der 26-Jährige weiterhin aggressiv und beleidigte die eingesetzten Polizisten.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Mann wurde vorläufig in Gewahrsam genommen.



Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.



