Suche nach vermisster 40-jähriger Frau aus Stralsund

Die Polizei sucht derzeit nach der 40-jährigen, deutschen Maria Marquart. Sie wurde zuletzt gestern am Montag, dem 23.06.2025, gegen 06:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Beethovenstraße in Stralsund gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass für die Vermisste eine Gefährdung besteht.

Die bisherigen geführten Ermittlungen und Suchmaßnahmen des Polizeihauptrevieres Stralsund, führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

Sie ist 160 Zentimeter groß und hat eine kräftige Statur. Sie hat schulterlange dunkle (fast schwarze) Haare, trägt eine olivgrüne Strickjacke, dunkelblaue Jeans und weiße Sportschuhe.

Die Polizei bittet mit den angefügten Fotos um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Maria Marquart gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831/28900) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Die regionalen Radiosender werden ebenfalls um Unterstützung und Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.