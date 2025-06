POL-NB: Vier leicht verletzte Personen nach Schlägerei in Torgelow (LK Vorpommern-Greifswald)

Torgelow (ots) -



Am 23.06.2025 gegen 21:20 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg von mehreren Zeugen den Hinweis zu einer Schlägerei in der Beethovenstraße, an welcher ca. 20 Personen beteiligt sein sollen. Umgehend wurden insgesamt 4 Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Anklam zum Einsatzort entsandt. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich die Beteiligten vom Tatort und konnten zunächst nicht festgestellt werden. Im Rahmen der Ermittlungen der Polizei erscheinen dann die Beteiligten am Tatort. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam es zwischen zwei männlichen Heranwachsenden zweier, aus dem arabischen Raum stammenden, Familien zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche dann in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Daraufhin kamen weiter Mitglieder beider Familien zu der Auseinandersetzung hinzu, so dass sich schlussendlich 13 Personen im Alter von 16 bis 56 Jahren an der Schlägerei beteiligten. Dabei erlitten 4 Personen leichte Verletzungen, welche durch den alarmierten Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt wurden. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen dauern an und werden durch die Kriminalpolizei geführt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun weitere Zeugen, welche die Auseinandersetzung in Torgelow beobachtet haben und Hinweise zum Tatablauf geben können. Diese werden gebeten sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter der Rufnummer 039771-820 oder an die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgt auf Basis der um 03:40 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



