POL-HRO: Bedrohung in Regionalbahn durch psychisch auffälligen Mann

Am 23.06.2025 unterstützte das Polizeirevier Sanitz die Bundespolizei

am Bahnhaltepunkt in Mönchhagen. Ein Mann hatte gegen 18:30 Uhr in

der Regionalbahn einen Diebstahl begangen und die Zugbegleiterin mit

dem Messer bedroht als diese die Fahrkarten kontrollierte. Daraufhin

wurde die Bahn bis zum Eintreffen der Bundespolizei durch den

Zugführer gestoppt. Der Täter (deutsch, 30 Jahre) wurde festgesetzt

und Strafanzeige erstattet. Das Messer konnte sichergestellt werden.

Aufgrund der Medikamenten- und Rauschmittelbeeinflussung wurde durch

die Staatsanwaltschaft eine Blutprobenentnahme angeordnet. Verletzt

wurde niemand.

Anhand der Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige als der

Störer identifiziert werden, welcher am Nachmittag des 22.06.2025 in

Graal Müritz mit gezogenem Messer Passanten bedrohte, zwei PKW

beschädigte und sich weiterhin auffällig benahm . Der Mann konnte

trotz umfangreicher Suchmaßnahmen nicht festgestellt werden.

(Siehe ots-Meldung/Zeugenaufruf vom 22.06.2025, 17:37 Uhr, Graal

Müritz)



Der Tatverdächtige wurde durch die Beamten des PR Sanitz übernommen

und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.





Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



