POL-NB: 220.000 Euro Schaden - zwei Radlader von Firmengelände geklaut

Von einem Firmengelände in der Gneisstraße in Neubrandenburg haben Unbekannte zwischen Sonntag, etwa 11:30 Uhr, und heute Morgen, etwa 07:00 Uhr, zwei Radlader gestohlen.



Einer von beiden war komplett neu. Er ist von der Marke Volvo, Modell L45H, Farbe gelb.



Der zweite geklaute Radlader ist ebenfalls gelb und von Volvo. Das Modell ist L30 GS. Herstellungsjahr ist 2016.



Am und auf dem von Toren geschützten Betriebsgelände wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssen.



Es ist nicht auszuschließen, dass die Radlader in der Nähe wieder auftauchen bei Betrieben oder an Fachleute via Internet verkauft werden sollen.



Wem die beiden Radlader nun auffallen oder wer Hinweise zu dem Diebstahl selbst hat - zum Beispiel im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet hat - wendet sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224.



