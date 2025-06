POL-HRO: Unbekannte entwenden Transporter in Herrnburg

Herrnburg (ots) -



Bereits in der zurückliegenden Woche entwendeten unbekannte Täter in Herrnburg einen Transporter VW T6. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



In der Nacht zum vergangenen Freitag, 20. Juni, entwendeten der oder die Unbekannten das auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich Krüzkamp abgestellte Fahrzeug. Am Freitagvormittag bemerkte der Eigentümer den Diebstahl und informierte daraufhin die Polizei.



Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen VW T6 Multivan, der sowohl an den Seiten als auch auf der Heckklappe Aufkleber mit der Aufschrift "BULLI" trägt. Zur Tatzeit trug das Fahrzeug zudem amtliche Kennzeichen mit NWM-Kennung. Der Stehlschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 35.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges geben können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Jessica Lerke

Telefon: 03841 203-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell