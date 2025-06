POL-HRO: Versuchter Einbruch in Einfamlienhaus - Polizei sucht Zeugen

Rüting (ots) -



Nachdem unbekannte Täter versucht haben, in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Rüting einzudringen, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Derzeitigen Erkenntnissen zufolge haben der oder die Täter im Zeitraum vom 14. bis 21. Juni versucht, gewaltsam in das Wohnhaus in der Schweriner Straße einzudringen. Die Täter konnten das Wohnhaus offenbar nicht betreten, hinterließen jedoch Schäden im unteren dreistelligen Bereich.



Die eingesetzten Polizeibeamten haben vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder sonstige Beobachtungen im Bereich der Schweriner Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03881 720-0 bei der Grevesmühlener Polizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



