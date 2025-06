POL-HRO: Täter nach Firmeneinbruch in Rostock-Gehlsdorf auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



Am Sonnabendmorgen gegen 08:00 Uhr informierte der Inhaber einer Firma im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf die Polizei über einen Einbruch in seine Geschäftsräume. Der Unternehmer hatte über eine installierte Überwachungskamera beobachtet, wie sich eine unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu Büroräumen verschaffte.



Der Eigentümer begab sich daraufhin umgehend selbst zu den in einem Komplex gemieteten Firmenräumen. Vor dem Gebäude traf er auf einen Mann, der aus einem Gebüsch trat und der zuvor auf den Videoaufnahmen erkannten Person entsprach. Der Tatverdächtige konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden.



Die Beamten identifizierten den Mann als 28-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen. In unmittelbarer Nähe wurde zudem ein Fahrzeug festgestellt, das dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wagens fanden die Einsatzkräfte mehrere Kupferkabel sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.



Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Betäubungsmittel.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro. Ob ein Stehlschaden entstanden ist, wird derzeit noch geprüft.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



