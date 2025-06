POL-HRO: Neue Bildüberwachung für den Marienplatz: Arbeiten in der Höhe beginnen

Rostock (ots) -



Auf dem Schweriner Marienplatz wird ab heute mit der Installation der neuen Bildüberwachungsanlage - kurz BÜ - begonnen. Nach und nach werden insgesamt 24 neue Kameras rund um den Platz mit Hilfe von Hebebühnen angebracht. Anschließend muss die Anlage entsprechend konfiguriert und die Übertragung der Bilder in das Polizeihauptrevier Schwerin sichergestellt werden. Dieser Prozess kann mehrere Tage in Anspruch nehmen.



So lange die neue Bildüberwachung installiert wird, wird die seit Anfang März eingesetzte Interimslösung weiterhin den Marienplatz überwachen. Diese besteht aus zwei mobilen Masten mit insgesamt acht Kameras.



Hintergrund: Seit 2018 wird der Marienplatz in der Landeshauptstadt Schwerin mit insgesamt acht Kameras rund um die Uhr videoüberwacht. Anfang Februar 2025 ist die Bildüberwachung aufgrund eines Serverdefekts irreparabel ausgefallen.



