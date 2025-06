POL-HRO: Brand in Wöbbelin

Ludwigslust (ots) -



Am Sonntag, den 22.06.2025, kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Brand auf

dem Gelände eines KFZ-Betriebes in Wöbbelin.



Mit Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei konnten zwei Mülltonnen

und ein Reifenstapel in voller Ausdehnung brennend festgestellt

werden. Durch die Hitzeentwicklung wurden ein Wohnmobil, ein PKW und

ein Hallentor der Werkstatt beschädigt. Personen oder andere Gebäude

waren zu keiner Zeit in Gefahr.



Während der Löscharbeiten musste die Landesstraße L071 zwischen

Wöbbelin und der Autobahn A14 bis kurz nach 20:00 Uhr voll gesperrt

werden. Nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde konnte eine

Gefahr der Verunreinigung des nahegelegenen Sees durch Löschwasser

ausgeschlossen werden.



Es waren die Freiwilligen Feuerwehren Wöbbelin/ Dreenkrögen,

Neustadt-Glewe und Fahrbinde mit acht Fahrzeugen und 41 Kameradinnen

und Kameraden im Einsatz.



Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei ist die Brandursache

derzeit noch unklar. Daher wurde ein Ermittlungsverfahren der

Brandstiftung eingeleitet. Ein Brandursachenermittler wird

nachträglich zum Einsatz gebracht. Die geschätzte Schadenshöhe

beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.



Marika Riethmüller

Polizeihauptkommissarin

PHR Ludwigslust



